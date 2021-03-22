«Это счастье – быть с тобой»: Волочкова не скрывала эмоций в объятиях любимого

В прошлом году Анастасия Волочкова собиралась замуж. Лицо своего избранника тщательно скрывала, в Instagram показывала не так много – руку, ногу, спину неизвестного мужчины. Именно с ним она несколько раз побывала на отдыхе в теплых странах, но в январе объявила о расставании. Случилось это как раз после празднования ее 45-летия. Долго балерина грустить не стала.

И с недавнего времени в ее микроблоге вновь появились снимки с мужчиной. Но все идет по предыдущему сценарию – лицо его Анастасия не показывает. На этот раз она опубликовала снимки с празднования дня рождения загадочного кавалера. Высокий брюнет в красном костюме трогательно обнимал балерину в присутствии гостей.

«С днем рождения, любимый! Это счастье – быть с тобой» — написала Волочкова.

Напомним, что у балерины есть взрослая дочь Ариадна, которая с прошлого года живет с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.

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