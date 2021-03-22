Белла Торн приняла предложение от своего бойфренда, и это не Егор Крид

23-летняя американская актриса и певица Белла Торн, которая ранее проявляла внимание к российскому красавчику Егору Криду, стала невестой. Девушка приняла предложение от своего нынешнего бойфренда, итальянского певца Бенджамина Масколо, с которым встречается уже два года. 21 марта молодой артист выложил в Instagram фотографии со своей возлюбленной, на которых они демонстрируют кольцо с бриллиантами и целуются.

Певец написал, что девушка сказала: «Да». А затем выложил в сторис видео со счастливой Беллой, на котором пара признается друг другу в любви и уже начинает обсуждать детей. Актриса запечатлела и помолвочный перстень крупным планом и написала, что любимый знает ее вкус.

Добавим, что у красавицы было четыре громких романа с молодыми артистами, один из них даже заявлял прессе, что был тайно женат на звезде, но потом развелся. Еще пять лет назад Белла призналась в Twitter в своей бисексуальности, но в серьезных отношениях с девушками замечена не была.

Также артистка известна тем, что, когда хакеры украли у нее обнаженные фотографии и стали шантажировать, она сама опубликовала их. А еще у нее есть страничка в соцсети OnlyFans, где женщины обычно публикуют эротический контент за деньги.

Смотрите также: