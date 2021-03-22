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«Невозможно общаться с человеком»: бывший муж Талызиной медленно умирает от болезни Альцгеймера

Дочь художника Леонида Непомнящего актриса Ксения Хаирова рассказала о плачевном состоянии отца.

«Невозможно общаться с человеком»: бывший муж Талызиной медленно умирает от болезни Альцгеймера
Валентина Талызина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ксения Хаирова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о плачевном состоянии своего отца художника Леонида Непомнящего. Это бывший муж актрисы Валентины Талызиной.

Ксения Хаирова
Ксения Хаирова. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Нет людей, которые не боятся дурной наследственности и страшных болезней. У моего отца лет примерно 10-12 назад начал развиваться Альцгеймер. Это настолько страшно. Стало просто невозможно общаться с человеком, которого я обожаю. Мне тяжело. Я просто не могу».

Ксения Хаирова

Как отметила Хаирова, ее отец отлично помнит все, что было 20-30 лет назад. «Он забывает, что было полминуты назад. Общаться с ним невозможно. Я благодарна его второй семье. Его жене Татьяне. Это надо иметь колоссальное терпение. Мы видимся не очень часто. Мне это невыносимо тяжело», — заметила Хаирова.

Напомним, что Валентина Талызина после развода с Леонидом Непомнящим замуж больше не выходила. Сейчас легендарной актрисе 86 лет.

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Валентина ТалызинаКанал НТВКсения ХаироваЛеонид Непомнящийпрограмма "Звезды сошлись"