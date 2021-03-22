«Перевес на спине это камуфлирует»: Васильев показал, как при помощи одежды скрыть сутулость

На программу «Модный приговор» Тимофей привел свою возлюбленную Анну. Ей 36 лет, но девушка крайне неуверенна в себе и своей привлекательности. Внутренняя проблема отразилась на ее внешности – героиня стала сутулиться, прятать голову в плечи, опускать нос.

Народный стилист программы Диана предложила свой вариант коррекции внешних особенностей героини. Она облачила ее в многослойный аутфит, из-под которого выглядывал дутый капюшон. И этот прием Васильев назвал беспроигрышным в данном случае.

«Выбор капюшона невероятно идет нашей Анечке. У Анечки ярко выраженная сутулость. Мало того, она все время «съедает» свой подбородок, ищет все время 5 копеек на полу. Чтобы этого избежать, перевес на спине некоторым образом это камуфлирует», — отметил Васильев.

Вместе с визуальной коррекцией при помощи модных приемов Васильев порекомендовал девушке и еще одно упражнение – тренироваться ходить с книгой на голове. А также следить за тем, чтобы лоб и подбородок вертикально были на одной прямой линии.

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