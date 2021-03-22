«Ему было 27 лет»: дочь Ефремова рассказала о первом интимном опыте в пятнадцатилетнем возрасте

Как отметила Анна-Мария, это довольно травматичное для ее психики воспоминание.

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила свой первый интимный опыт. Девушке, которая сегодня считает себя мужчиной, тогда было всего 15 лет.

«Это довольно травматичное воспоминание. В интернете есть анонимный форум. Когда мне было 15-16 лет, мои друзья сформировали определенную анкету. Они писали не самые приятные вещи про меня. В одном из писем я увидела сообщение: «Давай я буду твоим другом». Я стала доверять этому человеку. Ему было 27 лет. У меня это отложилось на психике. Он меня травмировал. Такие отношения не должны одобряться взрослыми». Анна-Мария Ефремова

Как отметила Анна-Мария, о ее связи с мужчиной узнала гувернантка. «Она все рассказала родителям. Отец был занят бизнесом. Он не обратил на это внимание. Я — скрытный человек, поэтому свои проблемы я обсуждала у зеркала ночью», — заметила Анна-Мария.

Напомним, что Анна-Мария — дочь Ефремова от четвертой жены Ксении Качалиной. Ее мать уже много лет пьет и ведет асоциальный образ жизни.

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