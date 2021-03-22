Серьезная автоледи: Кудрявцева показала двухлетнюю дочку от Макарова за рулем машинки

Телеведущая Лера Кудрявцева – не только популярная и востребованная шоувумен, но и заботливая мама. Звезда экрана дважды познала материнство, старшему сыну блондинки от первого брака Жану уже 30 лет, младшей дочке от союза с Игорем Макаровым Маше – 2 годика.

Очень часто звездная мама делиться фотографиями и видео с маленькой Машенькой в главной роли. Малышка растет очень красивым и смышленым ребенком, посещает развивающие занятия, ходит на балет и любит музыку. Кроме того, девочка обожает прогулки и зимние забавы, заставляя маму с папой катать ее на «ватрушке» или качать на качелях.

На этот раз Маша выбрала более современный и престижный способ передвижения – автомобиль. Кудрявцева показала, как дочка ловко управляется игрушечным транспортом, сидя за рулем. Малышка сосредоточенно следила за дорогой и крутила руль, как самая настоящая автоледи.

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