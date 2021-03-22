«Просто уложила на лопатки»: Тодоренко назвала шоком участие Бузовой в шоу «Маска»

На телеканале НТВ продолжается второй сезон шоу «Маска». 14 персонажей, из которых уже осталось 9, немало удивили своим выступлением членов жюри – Филиппа Киркорова, Валерию, Тимура Родригеса, Регину Тодоренко и Александра Ревву. Например, разоблачение Пингвина оставило противоречивые впечатления у Валерии: певица призналась, что такое случилось на проекте впервые.

В шестом выпуске была разоблачена Розовая Пантера. Ею оказалась Ольга Бузова. И для многие, в том числе и для ведущего шоу Вячеслава Макарова, это стало настоящим сюрпризом. Регина Тодоренко, в свою очередь, не поскупилась на эмоции как относительно выпуска, так и самой Розовой Пантеры.

«Сегодня легендарный эфир и Маска, которая нас удивила, шокировала, просто уложила на лопатки!!!», — призналась Тодоренко.

Ранее Ольга Бузова призналась, что самым сложным для нее в момент участия в проекте было не проболтаться. Ведь она – девушка честная и открытая, поэтому тяжело перенесла отсутствие возможности запостить что-то с закулисья шоу в stories своего микроблога.

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