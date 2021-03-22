«Человек так себе поющий»: ведущий «Маски» прокомментировал участие Ольги Бузовой в шоу

Шоумен Вячеслав Макаров признался, что не ожидал увидеть певицу в роль Розовой Пантеры.

На шоу «Маска», которое продолжается на телеканале НТВ, очередное разоблачение. На этот раз проект покинула Розовая Пантера. Для всех членов жюри, а также ведущего шоу Вячеслава Макарова, стало настоящим сюрпризом то, что в костюме животного оказалась Ольга Бузова.

После эфира на телеканале Вячеслав Макаров вышел онлайн в своем микроблоге, чтобы пообщаться с подписчиками и поделиться своими эмоциями.

«Я вообще не ожидал увидеть под маской Розовой Пантеры Ольгу Бузову, потому что ничего вообще не предвещало того, что она окажется там. Она максимально сделала все, чтобы себя замаскировать, скрыть все свои движения», — признал шоумен.

Макаров также добавил, что и ранее у него не было никаких догадок относительно артистки, которая могла бы быть Розовой Пантерой. Единственное, в чем он был уверен, это сфера деятельности:

«Я знаю, что это человек «так себе» поющий, но, видимо, из сферы такой. Шоувумен какая-то или телеведущая, может быть, спортсменка», — рассказал телеведущий.

Напомним, на НТВ идет второй сезон засекреченного шоу «Маска». В нем изначально было 14 персонажей, после шестого выпуска героев осталось девять.

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