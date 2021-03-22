«Есть проблема с тем, чтобы их слушать»: дочь Ефремова объяснила, почему ненавидит песни Земфиры

Как отметила Анна-Мария, у нее не самые хорошие воспоминания из детства.

Анна-Мария, дочь актера Михаила Ефремова, который отбывает срок за смертельное ДТП, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему ненавидит песни певицы Земфиры. При этом девушку содержит близкая подруга исполнительницы актриса Рената Литвинова. Каждый месяц от нее наследница актера, которая считает себя мальчиком, получает от Литвиновой сорок тысяч рублей.

«У меня есть определенная проблема с тем, чтобы их (песни Земфиры — прим. ред.) слушать. Это связано с тем, что моя мать, когда выпивала и применяла по отношению ко мне насильственные действия, часто это делала под песни Дианы Арбениной, «Ночных снайперов», Земфиры. И так далее и тому подобное». Анна-Мария Ефремова

Как отметила Анна-Мария, все это наложило серьезный отпечаток на нее.

«От некоторых ассоциативных воспоминаний мне удалось избавиться, а от некоторых — нет», — сказала Анна-Мария.

Напомним, что Анна-Мария — дочь Ефремова от четвертой жены актрисы Ксении Качалиной. Ее мать уже много лет пьет и ведет асоциальный образ жизни.

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