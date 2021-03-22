«Встречаемся раз в две недели»: дочь Ефремова назвала сумму, которую ей дает Литвинова на жизнь

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила сумму, которую ей каждый месяц дает актриса Рената Литвинова на содержание. Сама девушка пока не работает.

«Называйте меня, пожалуйста, АМ. Обращайте ко мне в мужском роде. Папа положительно относится, что я хочу быть мальчиком. Моя жизнь сильно изменилась, когда отец попал в тюрьму. Я учился на филолога, но сейчас мне больше интересны курсы программирования. На данный момент я не работаю». Анна-Мария Ефремова

Как отметила Анна-Мария, сейчас ей помогает крестная — Рената Литвинова. «Поддерживает меня. У нас хорошие отношения. Она переводит мне определенную сумму на проживание и образование — сорок тысяч рублей. С Ренатой мы встречаемся раз в две недели. Она периодически интересуется, есть ли мне что купить из еды. Раньше меня папа содержал. Я не выходил за лимит в 15-20 тысяч рублей», — заявила Анна-Мария.

Напомним, что Анна-Мария дочь Ефремова от четвертой жены Ксении Качалиной. Ее отец, как известно, отбывает срок в колонии за смертельное ДТП.

Смотрите также: