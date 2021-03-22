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«Встречаемся раз в две недели»: дочь Ефремова назвала сумму, которую ей дает Литвинова на жизнь

По словам Анны-Марии, этих денег ей хватает.

«Встречаемся раз в две недели»: дочь Ефремова назвала сумму, которую ей дает Литвинова на жизнь
Рената Литвинова. Фото: Globallookpress.com

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила сумму, которую ей каждый месяц дает актриса Рената Литвинова на содержание. Сама девушка пока не работает.

Анна-Мария Ефремова
Анна-Мария Ефремова. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Называйте меня, пожалуйста, АМ. Обращайте ко мне в мужском роде. Папа положительно относится, что я хочу быть мальчиком. Моя жизнь сильно изменилась, когда отец попал в тюрьму. Я учился на филолога, но сейчас мне больше интересны курсы программирования. На данный момент я не работаю».

Анна-Мария Ефремова

Как отметила Анна-Мария, сейчас ей помогает крестная — Рената Литвинова. «Поддерживает меня. У нас хорошие отношения. Она переводит мне определенную сумму на проживание и образование — сорок тысяч рублей. С Ренатой мы встречаемся раз в две недели. Она периодически интересуется, есть ли мне что купить из еды. Раньше меня папа содержал. Я не выходил за лимит в 15-20 тысяч рублей», — заявила Анна-Мария.

Напомним, что Анна-Мария дочь Ефремова от четвертой жены Ксении Качалиной. Ее отец, как известно, отбывает срок в колонии за смертельное ДТП.

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