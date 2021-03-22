«Не чувствую себя молодой и задорной»: Кудрявцева в тотальном черном образе прогулялась по крыше

Телеведущая призналась, что не умеет просто так веселиться.

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева давно стала любимицей публики. Звездная блондинка завоевала сердца поклонников своим талантом, красотой и мудростью. Сейчас она продолжает карьеру ведущей на НТВ, появляясь на экранах в шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

За стильной теледивой наблюдают миллионы фолловеров в микроблоге. И иногда Кудрявцева бывает более откровенна с подписчиками, чем обычно. На этот раз девушка призналась:

«Давно уже не чувствую себя молодой и задорной. Не умею веселиться просто так, не интересны сборища людей «просто потрещать», все больше хочется побыть в одиночестве, понаблюдать, проанализировать…», — написала теледива.

Что именно послужило поводом к этому похожему на экзистенциальный кризису, Кудрявцева не уточнила. Но подписчики поспешили успокоить любимицу. Они заметили, что такие симптомы – явный признак самодостаточности и духовного роста. А также признали, что Лере не стоит переживать из-за возраста – выглядит она все равно очень молодо.

На видео, которым поделилась красавица, она прогуливается по крыше в тотальном черном образе – блузке и брюках скинни.

«Все правильно. Духовный рост. Так и должно быть!», «Это нормально,чем старше,тем приятнее быть с собой!», «Все признаки самодостаточного человека», «Лера, вы такая красивая и милая! Всего вам самого хорошего!!», «Что не скажешь о внешности, куколка, молодая девочка», «Лера вы молодая и очень красивая. Побольше отдыхайте, поменьше работайте», — пишут в комментариях.

Смотрите также