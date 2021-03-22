«Вот и поговорили!»: Рудковская показала, как семилетний сын общается с пятимесячным братиком

Гном Гномыч просто обожает малыша Арсения, и родители умиляются идиллии между ребятами.

Осенью прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями. У них появился сынок Арсений, которого им помогла родить суррогатная мама. Родители просто обожают кроху и с пеленок окружили его вниманием и роскошью.

Души в младшем братике не чает и семилетний Саша Плющенко. Гном Гномыч, как привыкли его называть мама с папой, утверждает, что Арсюша похож на него. Кроме того, мальчик активно помогает родителям нянчиться с младенцем.

Рудковская показала один из трогательных моментов общения Саши и Арсения. Гном Гномыч разместил пятимесячного братика на своем животе, и тот с удовольствием разглядывал мальчика, сопровождая это звуками гуления.

«Вот и поговорили», — гласит подпись под видео.

В какой-то момент Саша трогательно целует братика в щечку, трогает за ушки и начинает напевать песенку. Кадры, на которых братики общаются, разместила на страничке Гном Гномыча Яна Рудковская.

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