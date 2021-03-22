«Кикимора Байкальская»: Барановская погуляла по льду сибирского озера в тотальном алом наряде

Минувшей зимой на Байкале побывали многие знаменитости. К примеру, фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров отметились на льду великого сибирского озера не только как туристы, но и как актеры фильма. Олимпийские чемпиона прокатились по замерзшей глади для проекта о фигурном катании.

Вслед за Навкой и Костомаровым на Байкал отправилась Юлия Барановская. Телеведущая, кстати, не первый раз на этом озере. Девушка ранее провела отпуск здесь вместе с детьми от Андрея Аршавина. Теперь же ее поездка связана лишь с рабочими моментами.

Барановская отметилась на льду Байкала в тотальном алом наряде – свитере и пышной юбке с рюшами. Девушка приняла участие в фотосессии для глянца. Сопровождать ее отправился товарищ и коллега Юрий Столяров. Пока девушка тягала ледяные глыбы ради эффектного кадра, ее друг забавлялся бэкстейджами для Instagram.

«Кикимора Байкальская», — смеясь, обозвал подругу Столяров.

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