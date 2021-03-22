«Выпусти их на волю!»: Кошкина раззадорила поклонников пышным бюстом в тесном декольте  

Актриса поддержала тренд на монохром, отметившись на съемках в костюме цвета слоновой кости.

Звезда сериала «ЧОП» и актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина давно завоевала любовь зрителей. Девушка в придачу к актерскому таланту имеет эффектную внешность – красивые черты лица, черные волосы, стройную фигуру и выдающуюся грудь.

Зная свои неоспоримые достоинства, красавица старается подчеркнуть их правильно подобранными нарядами.

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На этот раз Яна Кошкина отметилась в монохромном наряде цвета слоновой кости. Девушка облачилась в жакет и брюки-палаццо и устроила дефиле за кулисами. Тесное декольте произволе впечатление на поклонников.

«Теперь мне приснится твой костюм», «Какая ты прелесть», «Роскошная», «Красавица», «Че за ангел», «Я помню чудное мгновение — передо мной явилась ты», «Аааууфффф», «Ты сладкая конфетка детка», «Выпусти их на волю!», — пишут фолловеры под видео.

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