Совсем стыд потеряла: Асмус после спектакля стала раздеваться перед камерой

Актриса Кристина Асмус стала известна благодаря роли интерна Вари Черноус в комедийном сериале на ТНТ. Несколькими годами позже к ней пришла другая слава. В фильме «Текст» звезда сцены снялась в столь откровенных сценах, что даже спустя два года ей до сих пор припоминают те самые кадры.

Сама Асмус спокойно относится к критике. И даже, по всей видимости, старается хайпить на ней и постоянно провоцировать поклонников. Например, на этот раз девушка решила после спектакля не только поделиться впечатлениями в Instagram, но и раздеться на камеру.

«Кайфанула адски, надеюсь, что и зритель тоже», — рассказала актриса, снимая юбку. И продолжила: «Очень устала, но усталость приятная. Немножечко тут раздеваюсь».

«Немножечко» онлайн-стриптиза от Асмус обернулись снятой юбкой, после чего зритель смог лицезреть трусики Кристины, а точнее, объемные панталоны. Девушка с удовольствием продемонстрировала их, ничуть не смущаясь, и даже задорно прикрикнула «Эть!».

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