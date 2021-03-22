«Мы согревались как могли»: Навка в пуховике цвета слоновой кости и шапке-бини с помпоном вышла на прогулку

Фигуристка порезвилась в заснеженном саду с дочкой от Пескова.

45-летняя фигуристка Татьяна Навка воспитывает 6-летнюю дочку Надю во втором браке с Дмитрием Песковым. Звездная мама обожает проводить время с наследницей, и минувшие выходные у спортсменки стали семейными. Олимпийская чемпионка отправилась на прогулку с дочкой в заснеженный сад.

«Шло 21 марта… Мы согревались, как могли! Всем отличного настроения!», — подписала снимки Навка.

Фигуристка утеплилась в объемный дутый пуховик цвета слоновой кости, шапку-бини с помпоном и перчатки. Дочку мама тоже нарядила в одной цветовой гамме с собой.

Подписчики заметили, что спортсменка одинаково хороша как в вечерних нарядах, макияже и укладке, так и в повседневных образах – по-простому и без косметики.

больше по теме Блистать: Татьяна Навка вышла в свет в черном платье из крупных пайеток и серебристых лодочках Фигуристка обожает сверкающие наряды и часто выбирает их для своих вечерних выходов.

больше по теме Блистать: Татьяна Навка вышла в свет в черном платье из крупных пайеток и серебристых лодочкахФигуристка обожает сверкающие наряды и часто выбирает их для своих вечерних выходов.

«Не вычурная мадам, не силиконовая кукла, натуральная красивая, талантливая, любимая Татьяна», «Классное живое фото!», «Во всех ты видах хороша уважаема за свое трудолюбие и упорство», «Отличные фото!!!! Настоящая!!!!», «Прекрасная естественная супер», — пишут фолловеры.

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