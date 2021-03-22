«Наконец-то убрали этот розовый клатч»: муж Нетребко злорадно отреагировал на уход Бузовой из «Маски»

Шоу «Маска» на НТВ продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз в костюме Розовой Пантеры оказалась Ольга Бузова, что стало для всех членов жюри настоящим сюрпризом. То, что поющая телеведущая во втором сезоне задействована, высказывались многие телезрители. И изначально предполагали, что она – в маске Черной Пантеры.

Никто из судей не предполагал, что увидит Бузову. Филипп и вовсе был уверен, что там – Татьяна Навка или Яна Рудковская. Сама экс-ведущая «Дома-2» позже призналась, что ей было сложнее всего не проговориться поклонникам про «Маску».

За проектом пристально следит звезда мировой оперы Юсиф Эйвазов. Муж Анны Нетребко в очередной раз дал оценку участнице, отреагировав на разоблачение.

«Наконец-то убрали этот розовый клатч», — написал тенор в комментариях под публикацией.

Оперный певец спровоцировал своим комментарием фолловеров. Одни бросились защищать Ольгу Бузову и обвинять тенора в грубости, другие согласились с ним, добавив масла в огонь и нелестно оценив вокальные данные поющей теледивы.

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