«У нас дома»: Волочкова в голубом мини-платье запечатлелась с бойфрендом

45-летняя Анастасия Волочкова недолго страдала от одиночества, расставшись с любимым молодым человеком в январе. Вскоре балерина представила своего нового бойфренда, такого же инкогнито, как предыдущий. Танцовщица уже живет с ним у себя дома и организовала ему празднование дня рождения.

Именины бойфренда выпали на будний день, поэтому сначала Волочкова с любимым отметили праздник вместе, а в выходные устроили вечеринку с приглашением гостей. Для торжества балерина выбрала голубой наряд – мини-платье с откровенным декольте.

«Отмечаем день рождения любимого в кругу друзей у нас дома», — сообщила артистка.

Волочкова запечатлелась с возлюбленным на фото. Бойфренд звезды, как оказалось, выше нее ростом. Однако, как и прежде, балерина скрыла лицо именинника, расположив его спиной к себе.

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