«Я в черепах вся»: Наташа Королева на Мальдивах пустилась в пляс в тренажерном зале

«Я в черепах вся»: Королева на Мальдивах пустилась в пляс в тренажерном зале

49-летняя Наташа Королева в середине марта улетела в отпуск. Вместе с мужем Сергеем Глушко звезда впервые решила отдохнуть на Мальдивах. И не пожалела: каждый раз, общаясь с подписчиками в Instagram, знаменитость не скупится на дифирамбы и признает, что хотя бы раз в жизни на этом райском курорте нужно побывать.

больше по теме Наташа Королева отметилась на Мальдивах в зеленом платье с открытыми плечами и тюрбаном на голове Певица впервые отдыхает на райских островах и не скрывает своих восторгов от курорта.

В программе отдыха – не только плавание с рыбками, вечеринки на пляже и солнечные ванны. Звезда поддержала мужа в тренажерном зале. Тарзан не пропускает ни одной тренировки даже в такой не располагающей к мышечным нагрузкам обстановке. Королева появилась в качалке и похвалила мужа, а затем – себя и свой наряд.

«Вот этот комбез мне подогнала моя Идуся», — похвасталась звезда. И пустилась в пляс: «Хоп, видишь, какая? Я в черепах вся!».

Пританцовывая, Королева показала оригинальный наряд во всей красе, декорированный массивными белыми черепами. Певица поблагодарила подругу Иду Достман, которая и преподнесла в дар этот оригинальный комбинезон.

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