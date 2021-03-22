«Это самое сложное для меня»: Бузова рассказала о трудностях участия в шоу «Маска»

В очередном выпуске проекта «Маска» на НТВ рассекретили еще одного участника. На этот раз жюри решило рассекретить Розовую Пантеру. Финал получился эпичным: ни один из судей не смог правильно отгадать артистку, которая скрывалась за плюшевым нарядом.

Вопреки ожиданиям Филиппа Киркорова увидеть на сцене Яну Рудковскую или Татьяну Навку, там оказалась совсем другая звезда. Никто и предположить не мог, что это – Ольга Бузова. Хотя, в самом первом выпуске имя поющей телеведущей звучало в паре с Пантерой, только Черной.

Сама Бузова устроила дома просмотре выпуска с комментированием. Девушка искренне веселилась от того, что жюри так ее и не могло разгадать. Когда программа закончилась, певица призналась, что для нее проект не завершился.

«Столько всего вам хочется рассказать, показать, выступления мои поставить в ленту. Потому что я не могла делать анонсы, я даже не могла говорить: «Ребят, давайте посмотрим «Маску». Потому что мы должны были так все скрывать!», — подчеркнула певица.

Ольга Бузова, которая не расстается со смартфоном круглые сутки, призналась, что настоящим испытанием стала для нее невозможность рассказывать в Instagram о своем участии, снимать фото и видео с места событий.

«Это было самое сложное для меня», — подчеркнула звезда.

Напомним, для каждого участника шоу «Маска» за разглашение секрета предусмотрен огромный штраф. Как оказалось, его размер определялся индивидуально и зависел от степени риска для персонажа.

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