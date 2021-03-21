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«Мы с тобой дома поговорим, Филипп»: Бузова отчитала Киркорова после разоблачения на шоу «Маска»

Поющая телеведущая, скрывавшаяся под маской Розовой Пантеры, сделала вид, что обиделась на поп-короля.

«Мы с тобой дома поговорим, Филипп»: Бузова отчитала Киркорова после разоблачения на шоу «Маска»
Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

В это воскресенье, 21 марта, в эфире шоу «Маска» телеканала НТВ была разоблачена участница, выступавшая в костюме Розовой Пантеры. Как оказалось, под ней скрывалась поющая телеведущая, любимица и подруга Филиппа Киркорова Ольга Бузова.

Примечательно, что сам председатель судейской коллегии был практически уверен, что Розовая Пантера – это олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Как? А почему я не сказал?» — опешил Филипп Киркоров, увидев Ольгу Бузову.

Филипп Киркоров оцепенел, увидев «свою Бузяндру»
Филипп Киркоров оцепенел, увидев «свою Бузяндру». Фото: кадр шоу «Маска»

«Мы с тобой дома поговорим, Филипп, — сделала вид, что очень обижена, теледива. — Как ты меня, свою девочку, свою принцессу… Сколько я тебе давала подсказок».

Ольга Бузова была в маске Розовой Пантеры
Ольга Бузова была в маске Розовой Пантеры. Фото: кадр шоу «Маска»

«Моя Бузяндра, я не узнал свою Бузяндру», — сокрушался Филипп Киркоров.

Но вместе с тем, он поздравил Ольгу Бузову, дошедшую до середины проекта, отметив, что работала она потрясающе.

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