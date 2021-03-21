«Мы с тобой дома поговорим, Филипп»: Бузова отчитала Киркорова после разоблачения на шоу «Маска»

Поющая телеведущая, скрывавшаяся под маской Розовой Пантеры, сделала вид, что обиделась на поп-короля.

В это воскресенье, 21 марта, в эфире шоу «Маска» телеканала НТВ была разоблачена участница, выступавшая в костюме Розовой Пантеры. Как оказалось, под ней скрывалась поющая телеведущая, любимица и подруга Филиппа Киркорова Ольга Бузова.

Примечательно, что сам председатель судейской коллегии был практически уверен, что Розовая Пантера – это олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Как? А почему я не сказал?» — опешил Филипп Киркоров, увидев Ольгу Бузову.

«Мы с тобой дома поговорим, Филипп, — сделала вид, что очень обижена, теледива. — Как ты меня, свою девочку, свою принцессу… Сколько я тебе давала подсказок».

«Моя Бузяндра, я не узнал свою Бузяндру», — сокрушался Филипп Киркоров.

Но вместе с тем, он поздравил Ольгу Бузову, дошедшую до середины проекта, отметив, что работала она потрясающе.

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