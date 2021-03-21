«Твоя большая поклонница»: дочь Филиппа Киркорова появилась на шоу «Маска» в костюме Единорога

Председатель судейской коллегии самого охраняемого шоу «Маска» Филипп Киркоров берет с собой на записи программы детей – дочку Аллу-Викторию и сына Мартина. Как правило, наследники поп-короля сидят в зале и наблюдают оттуда за происходящим на сцене. Но на этот раз Филипп пригласил Аллу-Викторию подняться к нему. Произошло это перед выступлением Единорога.

«Здесь твоя большая поклонница», — объявил Филипп Киркоров и представил свою дочку.

Примечательно, что Алла-Виктория примерила на себя образ мифического летающего животного.

«Как вы летаете?» — спросила девочка у участницы, выступающей под маской Единорога. «Я только учусь», — ответила она. «Вот видишь, ученье – свет», — сказал Филипп Киркоров дочери.

После выступления Единорога Алла-Виктория призналась, что ей очень понравился номер.

Жюри раньше склонялось к тому, что под маской Единорога, однозначно, выступает Наталья Подольская. Сейчас же были озвучены и новые имена. Судьи предполагают, что это может быть Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова и даже Манижа.

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