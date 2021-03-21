«С Ольгой Бузовой у меня нет никаких отношений»: Карина Кокс высказалась о конфликте звезды с ее мужем

Бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс сумела построить крепкую семью. Вокалистка счастлива в браке с Эдуардом Магаевым, выступающим под псевдонимом DJ MEG. У супругов две дочери – восьмилетняя Камилла и пятилетняя Алана.

Некоторое время назад между супругом Карины Кокс и Ольгой Бузовой был конфликт, во время которого экс-солистка «Сливок» встала на сторону мужа и публично поставила теледиву на место.

«Я поддержала мужа, потому что я его жена», — просто объясняет свою позицию Карина Кокс.

Для нее нет ничего удивительного или странного в том, чтобы поддерживать близких людей, не боясь осуждения или каких-то выпадов в свой адрес. Мужа Карина считает своим другом, а их отношения год от года только крепнут. Вокалистка признается, что за время пандемии они очень сблизились.

«С Ольгой Бузовой у меня нет никаких отношений, я с ней не общаюсь. Мы как-то пересекались с ней на одной радиостанции, где у нас с мужем проходило интервью, и больше я ее нигде не видела», — цитирует Карину Кокс издание «Стархит».

Смотрите также