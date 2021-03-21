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«На цифры не обращай внимания»: ведущий шоу «Маска» поддержал участника «Ну-ка, все вместе!» после провала

Вячеслав Макаров стал членом сотни популярной программы телеканала «Россия 1».

«На цифры не обращай внимания»: ведущий шоу «Маска» поддержал участника «Ну-ка, все вместе!» после провала
Вячеслав Макаров. Фото: кадр передачи «Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Россия 1» в это воскресенье, 21 марта, вышел в эфир очередной выпуск третьего сезона шоу талантов «Ну-ка, все вместе!». В составе жюри, которое здесь называется «сотня» был замечен Вячеслав Макаров – ведущий другого популярного проекта, шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Поклонники «Ну-ка, все вместе!» прекрасно помнят выступление Макарова в одном из сезонов шоу и его выход в финал.

На этот раз Вячеслав Макаров поддержал участника проекта Александра Подмарева. Молодой человек после исполнения хита Филиппа Киркорова «Жестокая любовь» набрал всего двадцать один балл.

Александр Подмарев, «Ну-ка, все вместе!»
Александр Подмарев исполнил хит Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Фото: кадр передачи «Ну-ка, все вместе!»

«Саш, поешь ты хорошо, голос прекрасный, на цифры не обращай внимания, — обратился к исполнителю Макаров. — Почему я не встал?  Перепевать песню такой глыбы как Филипп Киркоров да еще в той же аранжировке – это значит изначально невозможно сделать в ней что-то другое. А ты просто перепел, и мне показалось, что это такое вступление на корпоративе. Нужно просто поискать свой материал».

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