«На цифры не обращай внимания»: ведущий шоу «Маска» поддержал участника «Ну-ка, все вместе!» после провала

На телеканале «Россия 1» в это воскресенье, 21 марта, вышел в эфир очередной выпуск третьего сезона шоу талантов «Ну-ка, все вместе!». В составе жюри, которое здесь называется «сотня» был замечен Вячеслав Макаров – ведущий другого популярного проекта, шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Поклонники «Ну-ка, все вместе!» прекрасно помнят выступление Макарова в одном из сезонов шоу и его выход в финал.

На этот раз Вячеслав Макаров поддержал участника проекта Александра Подмарева. Молодой человек после исполнения хита Филиппа Киркорова «Жестокая любовь» набрал всего двадцать один балл.

«Саш, поешь ты хорошо, голос прекрасный, на цифры не обращай внимания, — обратился к исполнителю Макаров. — Почему я не встал? Перепевать песню такой глыбы как Филипп Киркоров да еще в той же аранжировке – это значит изначально невозможно сделать в ней что-то другое. А ты просто перепел, и мне показалось, что это такое вступление на корпоративе. Нужно просто поискать свой материал».

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