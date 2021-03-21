«Один из вас — мой бывший»: участница шоу «Ну-ка, все вместе!» обратилась к жюри проекта

Певица Маргарита Багдасарян пришла на программу, чтобы ее экс-возлюбленный понял, «кого он потерял».

На телеканале «Россия 1» с успехом идет третий сезон проекта «Ну-ка, все вместе!», который знакомит телезрителей с самыми прекрасными голосами страны.

В это воскресенье, 21 марта, не обошлось без интриги. Участница шоу Маргарита Багдасарян заявила, что пришла на проект не ради победы, а чтобы досадить бывшему бойфренду.

«Один из вас мой бывший, — обратилась девушка к сотне. — И сегодня я здесь, чтобы он понял, кого потерял. Для всех остальных я – Марго, и я бесконечно рада, что я здесь».

Вокалистка блестяще исполнила хит певицы Анастейши Left Outside Alone и получила восемьдесят девять баллов.

«Прекрасное выступление! – оценил ведущий шоу Николай Басков. — Больше всего интересно, бывший встал или сидит?»

«Я скажу кто он, если попаду в финал», — решила поинтриговать Марго Багдасарян.

Однако Николай Басков заявил, что он знает экс-бойфренда вокалистки – это Нодар Ревия. Музыкант, кстати, встал во время номера Маргариты, поддержав бывшую возлюбленную. Нодар пожелал девушке прекрасной творческой карьеры.

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