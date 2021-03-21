Совсем взрослая: родной дочери Александра Абдулова исполнилось 14 лет

Известный актер Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году, оставив после себя единственного родного ребенка — дочь Евгению от второй жены, юриста Юлии Мешиной. Девочке было всего девять месяцев, когда не стало ее знаменитого отца, поэтому она совсем не помнит его. 21 марта ей исполнилось 14 лет. Вдова Адбулова поздравила дочку в Facebook, опубликовав несколько снимков Жени в разные годы, в том числе и повзрослевшей.

Девочка растет красавицей и свою жизнь тоже хочет связать с кинематографом. Как передает издание 7days со ссылкой на окружение семьи актера, юная артистка переняла от отца не только черты внешности, но и стальной характер. Ее мама уделяет много внимания тому, чтобы дочь посещала творческие кружки и театральную студию, хотя и не ставит себе задачу сделать из девочки актрису. Сама Евгения пока не знает, чем конкретно хочет заниматься в будущем. Может, пойдет учиться актерскому ремеслу, но и режиссура ее тоже привлекает.

Дочь Адбулова уже много времени проводит в актерской среде, даже успела сняться в одном из фильмов Аллы Суриковой. В ее характере просматриваются лидерские черты и папина активность, но пока интересы девочки больше всего сосредоточены на школьной жизни.

Смотрите также: