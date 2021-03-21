Тотьмянина показала, как проводит время со старшей дочкой в Нью-Йорке

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек – 11-летнюю Лизу и пятилетнюю Мишель. С наступлением школьных весенних каникул звездная мама решила улететь со старшей дочкой в США. Они проводят время в Нью-Йорке. В своем Instagram Татьяна делится моментами отдыха. Они уже успели прогуляться по Центральному парку, знаменитым улицам мегаполиса и рассмотреть город с высоты 100-этажного небоскреба.

«Кто закончил четверть на 5, тот летит отдыхать», — написала Тотьмянина.

Фанаты фигуристки пожелали им хорошего отдыха.

«Елизавета заслужила хорошее путешествие! Девочки-красавицы! Наши любимые! Какие хорошенькие!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что младшая дочь спортсменов Мишель занимается художественной гимнастикой и умело катается на коньках.

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