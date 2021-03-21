«Дорого, дорого…»: Королева рассказала о том, как отдыхает на Мальдивах

Наташа Королева и Сергей Глушко улетели в отпуск. На этот раз на Мальдивы. В своем микроблоге артистка рассказывает некоторые подробности. На этот раз она показала, как Тарзан занимается в спортзале, а также отметила, что отдых получается весьма дорогой.
«Температура идеальная, дышится легко, легкое дуновение ветерка, прохладнее, чем основная температура – это так приятное. Реально, рай. У нас очень хороший отель. Но дорого, дорого… Это такой курорт, конечно, но раз в жизни стоит побывать», — рассказала Королева.
Напомним, что в начале января пара выпустила новый трек и клип на него – «Гори, гори». Видеоролик супруги снимали на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках проекта «Племя».