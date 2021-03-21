«Два голубоглазых блондина»: Рудковская нарядила сыновей от Плющенко в стиле family look

Музыкальный продюсер запечатлела Гном Гномыча и Арсения во время игры.

У светской львицы Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко два прекрасных сына – Саша и Арсений. Старшему в январе исполнилось восемь лет, младшему в апреле будет полгода.

Гном Гномыч обожает младшего брата и часто играет с ним под присмотром родителей. Рудковская и Плющенко пока не показывают лицо Арсения, но судя по всему, малыш похож на своего старшего братишку Сашу. Об этом говорил и сам Гном Гномыч, намекнула на сходство сыновей и Яна Рудковская.

Звездная мама поделилась в Instagram серией снимков, на которых запечатлела Гном Гномыча и Арсения во время игры.

«Два голубоглазых блондина, брата-акробата Арсюша и Саня», — подписала галерею снимков с сыновьями Яна Рудковская.

Примечательно, что мальчики одеты в домашние костюмчики в стиле family look. Их наряды в одном цвете и из ткани одной фактуры. Поклонники Рудковской сделали комплименты ее сыновьям.

«Красавчики! Как Саня рад братику! Лицо сияет от счастья!», «Какие же они милые», «Какие трогательные фотографии! Здоровья вам, братики!», «Какие классные пацаны», — высказываются в Сети.

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