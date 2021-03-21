«Красивая, как мама»: повзрослевшая дочка Юлии Началовой запечатлелась с подругой

Дочери известного футболиста Евгения Алдонина и ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере уже четырнадцать лет. Из маленькой хорошенькой девочки Вера начала превращаться в красивую девушку. В Сети появились свежие снимки дочери Юлии Началовой, на которых она запечатлена в компании подруги. Судя по всему, девочки весело провели субботний день. Примечательно, что на снимках Вера Алдонина предстает с легким макияжем — у нее подведены глаза и накрашены губы.

Поклонники Веры пришли в восторг от того, какой невероятной красавицей она стала.

«Верочка! Вы с подружкой – красоточки. У Веруши — это от мамы», «Губки, стрелки. Браво, красотка! А когда уже в таком возрасте ухаживает за собой, респект», «Так выросла, не узнать, красотка стала, удачи тебе, Веруша», «Красивая, как мама — Юлия Началова», «Копия мама», — высказываются в Сети.

Напомним, на днях отмечалась вторая годовщина со дня смерти Юлии Началовой. Певица умерла 16 марта 2019 года от сепсиса, ей было всего 38 лет.

После смерти мама Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой и часто бывает в семье своего папы Евгения Алдонина.

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