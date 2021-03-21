Больше не скрывают своих чувств: Чадов впервые вышел в свет с 32-летней моделью Галимовой

Актер Алексей Чадов впервые вышел в свет с 32-летней красавицей-моделью Ляйсан Галимовой. Они вместе побывали на масленице в конноспортивном клубе Измайлово. Также с ними был сын актера Федор. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Любопытно, что до недавнего времени актер скрывал свои отношения с Галимовой хотя они встречаются уже три года. Модель поладила с сыном Чадова от актрисы Агнии Дитковските. Она на празднике всю дорогу держала его за руку. Семейство вместе полакомилось блинами.

«Мы блинчики едим. Без горячительного. Сам я блины не пеку. Еще осталось мне только блины научиться печь и тогда цены бы не было этому парню». Алексей Чадов

Напомним, что Алексей Чадов сыграл свадьбу с Агнией Дитковските в 2012 году. Через два года на свет появился их общий сын Федя. Пара распалась в 2015 году. Наследник, надо признать, много времени проводит со своим отцом.

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