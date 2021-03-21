«Иду на поправку»: Леонов-Гладышев впервые высказался о своем здоровье после тяжелой травмы

Звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Евгения Леонова-Гладышева уже два года держат, можно сказать, под домашним арестом. Жена его не выпускает из квартиры одного. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Сейчас полегче со здоровьем. Иду на поправку. Чувствую себя бодрячком».
Жена Елена постоянно собирает деньги на его реабилитацию. Все друзья считают, что супруга специально никого к нему не подпускает. Они думают, что она под предлогом помощи хочет улучшить свои квартирные условия.
Сын актера Артем говорит, что папа зарегистрировал брак с Еленой около года назад. «Я собирал деньги, которые были потрачены ему на сиделку. Ничего плохого Елене никто не делал. Она позиционирует себя вот так», — заметил молодой человек.
Напомним, что два с половиной года назад Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он упал на улице. Ему провели экстренную операцию. Он находился десять дней в медикаментозной коме.