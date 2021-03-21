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«Иду на поправку»: Леонов-Гладышев впервые высказался о своем здоровье после тяжелой травмы

Актер, которому уже 69 лет, заверил, что с ним все хорошо.

«Иду на поправку»: Леонов-Гладышев впервые высказался о своем здоровье после тяжелой травмы
Евгений Леонов-Гладышев. Фото: Globallookpress.com

Звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Евгения Леонова-Гладышева уже два года держат, можно сказать, под домашним арестом. Жена его не выпускает из квартиры одного. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Сейчас полегче со здоровьем. Иду на поправку. Чувствую себя бодрячком».

Евгений Леонов-Гладышев

Жена Елена постоянно собирает деньги на его реабилитацию. Все друзья считают, что супруга специально никого к нему не подпускает. Они думают, что она под предлогом помощи хочет улучшить свои квартирные условия.

Сын актера Артем говорит, что папа зарегистрировал брак с Еленой около года назад. «Я собирал деньги, которые были потрачены ему на сиделку. Ничего плохого Елене никто не делал. Она позиционирует себя вот так», — заметил молодой человек.

Напомним, что два с половиной года назад Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он упал на улице. Ему провели экстренную операцию. Он находился десять дней в медикаментозной коме.

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