«Вынуждена признаться»: Асмус рассекретила свой рост и вес

Минувшей зимой Кристина Асмус провела сразу два преображения. Сначала она перекрасилась в брюнетку для новой роли. А после завершения съемок вновь вернулась к родному блонду. Актриса активно ведет свой Instagram, в котором часто делится с фанатами самыми разными откровениями. На этот раз она призналась, что одежду вынуждена шить в ателье.

«Вынуждена признаться… Я живу в ателье. Ну как живу… не ночую, конечно (хотя и такое бывает). Но я провожу там очень много времени. Мой рост — 164, вес 45-46. Размер одежды — XS. А я не хочу покупать одежду, которая на меня садится, я хочу носить то, что мне нравится», — написала Асмус.

Напомним, что в прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламов после восьми лет супружества. В этом браке у них родилась дочь Настя, которая сейчас живет с мамой.

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