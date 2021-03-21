Забыла про родню: могила бабушки и дедушки Собчак в Ташкенте может исчезнуть на кладбище

Могила, где похоронены бабушка и дедушка светской львицы Ксении Собчак по отцовской линии на кладбище в Ташкенте, может исчезнуть на кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сейчас порядок на могиле наводят местные жители на общественных началах. Высаживают, к примеру, цветы. Если могила заброшена, то ее могут по закону просто отдать. Собчак на кладбище никогда не видели.

Жители Ташкента уже пообещали, что 27 марта наведут порядок на могиле дедушки и бабушки Ксении Собчак. «Это дань памяти Анатолию Собчаку. За могилой никто не ухаживает. Не знаю, с чем это связано», — сказала журналистам программы одна из местных жительниц.

Напомним, что существует так называемая дистанционная услуга по уборке могил. В Ташкенте она стоит 250 долларов в год. На российские рубли это чуть больше 18 тысяч. Возможно, светская львица просто ничего не знает о такой услуге.

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