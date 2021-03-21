Умерла мама экс-участницы «Дома-2» Саши Черно

Ирине Головченко было всего 42 года. Женщина недавно перенесла инсульт.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно поделилась трагической новостью со своей аудиторией в Instagram. Александра сообщила о смерти своей мамы Ирины Головченко.

«Избегая сразу все вопросы, она умерла», — написала экс-участница «Дома-2».

Саша Черно призналась, что в последнее время с ней происходило что-то непонятное, словно, она предчувствовала беду.

«Эти три дня у меня были какие-то странные видения, сны. Я много вспоминала свое детство (до 8 лет я росла с ней). Теперь я еще больше убеждена, что не просто так у меня заболели уши, ведь я не хотела слышать о ней», — поделилась Саша Черно.

Стоит отметить, что Саша почти не общалась с мамой. Ирина Головченко бросила дочь еще ребенком. Воспитанием Черно занималась ее бабушка Надежда Васильевна. Несколько лет Ирина Головченко провела в колонии, куда попала за мошенничество. Саша Черно пыталась наладить отношения с мамой, даже ездила к ней в тюрьму, но женщина тогда наотрез отказалась общаться с дочерью. Отношения немного потеплели, когда Саша сама стала мамой.

Осенью прошлого года Ирина Головченко приезжала на шоу «Бородина против Бузовой», во время которого познакомилась с внуком Стефаном и даже подержала малыша на руках. В тот момент уже было очевидно, что женщина тяжело больна.

Позже стало известно, что она перенесла инсульт, а недавно у Ирины Головченко случился повторный приступ болезни, из-за которого она попала в реанимацию, где и скончалась. Помимо Саши Черно, у женщины остались еще двое детей.

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