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Стоит 23 миллиона рублей: кому досталась элитная квартира звезды советского экрана Бориса Новикова

Народный артист ушел из жизни в 1997 году.

Стоит 23 миллиона рублей: кому досталась элитная квартира звезды советского экрана Бориса Новикова
Борис Новиков. Фото: Globallookpress.com

Элитная недвижимость звезды советского экрана Бориса Новикова в высотке на Котельнической набережной досталась другу семьи актеру и режиссеру Николаю Денисову. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Николай Денисов
Николай Денисов. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Его жене и сыну, когда я к ним приходил, нечего было есть. Я помогал его жене ездить в больницу. Их сын Сережа жил на таблетках — ел их огромными количествами. Черные риелторы пронюхали о квартире. Их обманули. Заставили подписать документы. Я сказал тогда, что они подписали себе смертельный приговор. Сын был изгнан в итоге из своей квартиры. Я не хотел этого, но мне пришлось взять его на себя. Сережа умер четыре года назад».

Николай Денисов

По оценкам риелторов, квартира стоит 23 миллиона рублей. Она по документам, как выяснили журналисты, сейчас принадлежит вовсе не неким черным риелторам, а как раз Николаю Денисову. Он это почему-то скрывает от общественности. Переписали квартиру на Денисова в 2011 году. Адвокаты говорят, что, скорее всего, был составлен договор ренты.

Борис Новиков – народный артист России. Этого звания он был удостоен в 1994 году.

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