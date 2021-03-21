«Однозначно — она»: Крид сказал, кто из участниц «Холостяка» подходит Тимати больше всех

Друг Тимати Егор Крид пришел на шоу «Холостяк» поддержать своего старшего товарища. Пообщавшись с каждой девушкой отдельно, певец сказал Тимати, кто из красоток подходит ему больше всех.

— Однозначно – она! Маша Вебер. Это абсолютный твой типаж. Они милая, спортивная.

Также Криду приглянулась Любовь Лишневская. Кстати, во второй серии проекта стало известно, что девушка три года назад встречалась с младшим братом Тимати Артемом.

— Это были больше дружеские отношения, но с элементами романтики. Мне не хватило его напористости, — призналась девушка.

Говоря о модели Дарье Погодиной, Крид отметил, что вряд ли Тимати подойдет эта девушка.

— Вы совсем разные, — подытожил певец.

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