«Я с папой не общаюсь»: как выглядит тайная дочь Николая Фоменко

Дарине уже 25 лет, но шоумен не хочет поддерживать с ней общение.

Тайная дочь шоумена Николая Фоменко Дарина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не общается с отцом.

«Я родство с ним под замками прятать не собираюсь, но просто об этом не кричу. Я с папой не общаюсь. Мы виделись один раз, но не как папа и дочка. Когда он меня увидел, то у него был шок. У него много детей. Дороги отца с моей мамой в свое время разошлись. Лет пять назад я бы не согласилась с ним общаться. Сейчас спокойно отношусь. У меня полтора года назад не стало мамы».

Дочь Николая Фоменко

Отметим, что 25-летняя Дарина живет в Санкт-Петербурге. Играет на музыкальных инструментах и в театре на Литейном. У девушки такая же улыбка с ямочками на щеках, как у звезды. Мама Дарины была солисткой танцевального ансамбля армейского танца. Ее звали Людмила Гончарук. Это вторая жена Фоменко. Шоумен развелся, когда Гончарук была беременна Дариной.

Отметим, что официально у Николая Фоменко две дочери и два сына. Сейчас шоумен счастлив в четвертом браке с Наталией Кутобаевой.

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