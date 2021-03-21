Любовница Ефремова судится за 300 тысяч рублей с хозяйкой квартиры, в которой встречалась с актером

Любовница актера Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, 37-летняя Дарья Белоусова судится за 300 тысяч рублей с хозяйкой квартиры. В апартаментах она встречалась с актером пока он был на свободе. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как известно, вскоре после ДТП Ефремов приехал именно в эту квартиру. Когда об этом узнала хозяйка жилья Анна Захерман, то она выставила Белоусову за порог. При этом любовница Ефремова, как она уверяет, внесла предоплату, которую сейчас хочет вернуть.

Ранее хозяйка квартиры говорила, что Михаил Ефремов с любовницей оставили после себя в ее жилье самый настоящий погром. Сломали унитаз и окно, прожгли ковры. Почему-то после них перестала работать бытовая техника, исчез пылесос.

Напомним, что договор аренды жилья был оформлен именно на Белоусову. Но 60 тысяч рублей ежемесячно за жилье платил Михаил Ефремов.

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