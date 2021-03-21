«Нас любовь греет»: Алла Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Максиму Галкину

Примадонна заявила, что без ума от своего пятого супруга.

Певица Алла Пугачева в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась в любви к своему пятому мужу Максиму Галкину. Не так давно вместе с супругом она посетила вечеринку, посвященную 30-летию телеведущей Насти Ивлеевой. Примадонна блистала в мини-шортах и полупрозрачной шифоновой юбке. На голове у нее красовалась шляпа-ободок, на плечах — накидка. Образ дополнила золотая сумочка. Галкин появился на празднике в кожаных шортах и велюровом камзоле.

Журналистам удалось взять небольшой комментарий у Примадонны. Они поинтересовались не замерзла ли она, появившись на празднике в таком виде. На улице было достаточно прохладно.

«Нас любовь греет», — ответила она.

Акулы пера поинтересовались, понравилось ли ей на празднике.

«В юности у меня было очень много таких вечеринок. Рада, что я к этому сейчас снова пришла», — заявила Пугачева.

Напомним, что Алла Пугачева была главной звездой на 30-летии Насти Ивлеевой. С ней хотели сфотографироваться все гости, которые в буквальном смысле не отходили от певицы ни на шаг.

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