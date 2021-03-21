Фаворитка Тимати Маша Вебер резко высказалась об участии Егора Крида в «Холостяке»

В конце первой серии нового сезона шоу «Холостяк» Тимати объявил, что в проекте на этот раз будет два главных героя. Компанию ему составит певец Егор Крид.

Сказать, что девушки были удивлены – ничего не сказать.

— Мы шокированы, вы ведь очень разные, — ответили девушки.

Больше всего, наверное, была расстроена фаворитка Тимати Маша Вебер. Девушка отметила, что приход Крида на проект – некрасивый поступок.

— Это очень некрасиво по отношению к девушкам. Мы же пришли к Тимати. А тут такое выясняется. Мы тут пришли любовь построить, а некотрые появились в проекте ради хайпа. Егор как раз, я думаю, может в этом хорошо всем подсказать», — отметила она.

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