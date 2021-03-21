Собранные локоны, аккуратный макияж: Волочкова в платье с «золотой» вышивкой доверилась визажистам на съемках для НТВ

Анастасия Волочкова на личной страничке в Instagram поделилась свежим закулисным снимком. Перед объективом камеры экс-солистка Большого театра предстала в силуэтном платье с «золотой» вышивкой. Примечательно, что балерина отдала предпочтение женственному, но вместе с тем сдержанному и лаконичному аутфиту.

Особое внимание экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова уделила прическе и макияжу, доверившись профессионалам своего дела — стилистам и визажистам. Волочкова поэкспериментировала с имиджем, собрав локоны и оставив прикорневой объем. Артистке с помощью тональной основы выровняли тон лица, нанесли персиковые румяна на скулы, подкрасили губы переливающейся розовой помадой, чуть осветлили брови и подкрасили реснички.

«Team нашей вчерашней съемки: стилист Андрей, визажист Дашенька и Тоня!! Эфир очень скоро на НТВ», — отметила балерина, похваставшись бьюти-преображением.

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