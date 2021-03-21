А теперь – танцы: Лопырева блеснула «ложбинкой греха», облачившись в короткий топ

Осень и зиму Виктория Лопырева провела в Дубае. Блондинка обосновалась на курорте вместе с сыном, двухлетним Марком Лионелем. Там же она решила заниматься танцами. Результатами занятий делится в своем микроблоге. На этот раз модель опубликовала видеоролик из зала, на котором появилась в коротком черном топе, блеснув своей пышной грудью.

«Крутые танцы! Красотуля! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в 2019 году Лопырева стала женой бизнесмена Игоря Булатова. Недавно он занял пост высокого чиновника. После этого изменения в карьере случились и у Виктории. Некоторое время назад стало известно, что она получила высокую должность в Москве. 37-летняя блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России.

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