И худеть не надо: 49-летняя Нетребко в фантазийном платье вышла в свет с Эйвазовым в Вене

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым посетила одно из светских мероприятий в Вене. На публике оперная дива предстала в платье свободного кроя с фантазийным рисунком. При этом артистка отдала предпочтение наряду длины ниже колен. Не секрет, что сейчас в тренде платья и юбки миди и мидакси. Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил том, что возлюбленной азербайджанского тенора совершенно не нужно худеть.

Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» подметил, что оперной диве подойдут роскошные украшения в русско-народном стиле, в частности кокошники или тиары с переливающимися каменьями. Эти драгоценности добавили бы колоритной внешности Анны изящества, особенно на европейской сцене.

За время пандемии Анна Нетребко успела, к слову, сделать ремонт в своей квартире — она обустроила террасу, попробовав свои силы в качестве моляра. Также оперная дива совершенствовалась в кулинарном искусстве.

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