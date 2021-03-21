«Бедра-то как оголила»: Каменских в сапожках под зебру сексапильно пропылесосила пол на кухне

Настя Каменских устроила уборку на кухне, вооружившись пылесосом. При этом украинская певица принарядилась в домашнее платьице, которое едва скрывало соблазнительную фигуру звезды. Также возлюбленная рэпера Потапа примерила сапожки на шпильке под зебру, сделав задорные хвостики. Поп-дива порассуждала о том, как много ей нужно успеть на уикенд, «случайно» засветив упругие бедра в сексапильном луке. При этом поклонники артистки подметили, что Настя забыла надеть что-то под такое коротенькое платьице.

«Выходные — это часто самое насыщенное время!! Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться с близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего! Девочки, у вас так же?» — обратилась к подписчикам певица.

«О-ля-ля! Какая фигурка», «Секси домработница прямо», «А Потап наверное восседает на кресле и любуется такими шикарными видами», «Девушка мечта! Так игриво», «С королевским шиком», «Вау! Совсем молоденькая», «Ножки улетные», «Завистники уже кудахчут», «Стройная и с пылесосом», «Хозяюшка, чистоту наводит в секси-платьице», «Бедра-то как оголила», «Срамота! Штаны надеть забыла?!», «Сочная мамасита», — пишут фолловеры.