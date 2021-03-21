Уикенд с младшими внуками: 71-летняя Пугачева в «потертых» джинсах предстала с Дени и Клавой в особняке

В беседе с журналистами внук Примадонны — Дени Байсаров признался, что в домашней обстановке они не называют Аллу Борисовну бабушкой. Для них она Алла или Аллуся. Сама певица говорила о том, что старается держать себя в форме в первую очередь ради детей. Вместе с шоуменом Максимом Галкиным Примадонна воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу. По словам певицы, ей бы хотелось, чтобы малыши видели в ней маму, а не бабушку.

На одном из памятных снимков в микроблоге Кристины Орбакайте Алла Борисовна предстала в моложавом аутфите. Она примерила «потертые» джинсы-бойфренды с белыми носочками и мягкими ботинками. Лук дополнили ветровка стиля оверсайз и очки в круглой оправе. В особняке Алла Пугачева позировала с внуками: Дени и Клавой.

Сын Кристины Орбакайте обнял свою именитую бабушку и сестренку, давая понять, что очень рад встрече с близкими. Юноша уже давно живет отдельно от мамы, как и его старший брат Никита Пресняков. При этом он старается наведываться в гости к родителям и бабушке, которая вместе с двойняшками Гарри и Лизой, а также мужем шоуменом Максимом Галкиным обосновалась в собственном замке в подмосковной деревне Грязь.

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