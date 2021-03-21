Мамин блондин: 49-летняя Орбакайте поделилась редким снимком со взрослым красавцем-сыном Дени

Юноша очень привязан к семье. Пока Байсаров учился в Англии, он старался наведываться в гости к звездной маме.

Кристина Орбакайте большую часть времени проводит в Штатах. При этом старший сын певицы — 29-летний Никита Пресняков и его жена модель Алена Краснова обосновались в Москве. После учебы за границей музыкант собирался жить за океаном. Однако в итоге вернувшись на родину, поселился в квартире, которую ему подарила именитая бабушка. Тем более, Никита вскоре женился, создал свою группу Multiverse. Он часто бывает на бывшей даче Примадонны в Малых бережках на Истре.

А вот второй сын Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова — Дени — совершенно далек от мира шоу-бизнеса. Он крайне редко появляется на публике и не делится с прессой подробностями личной жизни. Красавцу блондину не раз приписывали громкие романы и даже ходили слухи о его скорой женитьбе. Но внук Аллы Пугачевой все эти домыслы опроверг. Какое-то время юноша учился в Англии, но при этом старался приезжать в гости к маме. Дени очень скучал по семье.

На личной страничке в Instagram певица делилась с поклонниками редким снимком с красавцем-сыном Дени. Младший брат Никиты Преснякова унаследовал от мамы светлый оттенок волос. К тому же, у него лучистые голубые глаза. Дени очень привязан к восьмилетней сестренке Клаве. Она живет с родителями. Когда юноша приезжает в гости к маме, то привозит подарки для девочки. Ведь она любимица семьи.

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