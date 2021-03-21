Стринги вновь стали выглядывать из-под брюк: Хромченко рассказала о современной моде

Помните в начале 2000-х было модно вытаскивать из-под брюк и джинсов резинки от стрингов? Этот странный тренд, к удивлению многих, возрождается.

Кроме того, теперь носят бра поверх платьев и блузок, а корсеты вместо поясов и ремней. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Ведущая проекта без восторга высказалась об этом течении, однако отрицать его невозможно. И уже сейчас у него находится множество последователей, особенно среди молодежи. Единственное, что рекомендовала стилист, это подбирать белье, которое хочется надеть поверх одежды в тон ей, а не контрастно. Так комплекты будут выглядеть более гармонично.

Особенно осторожно с такими комбинациями нужно быть пышным дамам. Им ведущая проекта посоветовала надевать поверх корсетов или бра на одежде еще и жакет, чтобы лишние рельефы не выделялись через края белья.

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