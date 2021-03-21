С алой сумкой: Высоцкая в изумрудном летящем платье и косухе вышла на променад с мужем

Зеленые тона в этом сезоне популярны.

Актриса Юлия Высоцкая отметилась на прогулке с мужем режиссером Андреем Кончаловским в стильном аутфите.

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Ведущая шоу «Едим дома» на НТВ выбрала для променада платье глубокого изумрудного оттенка с летящей юбкой, кожаную куртку косуху по линии талии, изящные туфли. Акцент артистка поставила с помощью сумочки яркого алого оттенка.

Отметим, что изумрудный тон платья Юлии в этом сезоне считается трендовым наряду с другими оттенками зеленого. Самым актуальным, по мнению ведущей «Модного приговора» Эвелины Хромченко, является цвет груши. Он, по ее словам, идет далеко не всем. Для того, чтобы колор не сделал внешность более мрачной эксперт рекомендовала надевать у лица что-то яркое, например, неоновый шарф.

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