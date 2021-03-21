Главный акцент на обувь и сумки: Малинина раскрыла секрет своих стильных образов

Этих правил жена народного артиста придерживается много лет.

Жена Александра Малинина Эмма для многих является примером для подражания. Многочисленные поклонники женщины трепетно прислушиваются к ее советам и с удовольствием наблюдают за ее аутфитами.

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А ее у блондинки немало, верная спутница жизни народного артиста трепетно следит за модой и любит демонстрировать очередные актуальные луки в личном блоге. Однако не все почитатели смогли разгадать их секрет. Как оказалось, он не так-то сложен. В своем Instagram Эмма поделилась основными личными постулатами создания привлекательного стайла.

«Многие меня спрашивают: «Как выглядеть современно?» Вот моя формула: джинсы, обувь и сумка всегда должны быть в последних тенденциях. Жакеты, кардиганы, блузки, футболки могут быть, по большому счету, какими угодно. Те же жакеты «Шанель» — вечная классика. Но, если аксессуары устарели, это всегда бросается в глаза. Такой эффект нафталина», — написала Малинина.

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